Am 11. August stehen bei RWE die Zahlen zum ersten Halbjahr an. Die Analysten der Deutschen Bank erwarten eine starke Jahreshälfte. Das EBITDA soll bei 4,3 Milliarden Euro liegen, das wäre ein Plus von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereinigt soll der Energiekonzern einen Gewinn von 2,3 Milliarden Euro schaffen. Das wäre ein Anstieg um 45 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...