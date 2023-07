Zum Wochenauftakt hat die Wall Street leichte Kursgewinne verzeichnet. In den den ersten Handelsminuten ging es für den Dow Jones sowie den S&P 500 und den Nasdaq 100 leicht nach oben. Dennoch ist die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den USA noch nicht gebannt. Außerdem stehen die Papiere von Amazon, Tesla und Nanobiotix im Blickpunkt. Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den USA hatte mit einem Wochenverluste von rund zwei Prozent beim Dow Jones für einen tristen Auftakt in das zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...