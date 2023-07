Nach dem erfolgreichen Börsendebüt und einem erneut starken Handelsstart hat die Aktie von Thyssenkrupp Nucera am Montag in beide Richtungen wilde Ausschläge gezeigt. Zwischen 22,80 und 25,28 Euro hat sich der Titel bewegt, aktuell notiert er knapp oberhalb des Freitags-Schlusskurses von 23,52 Euro. Inzwischen hat der Konzern auch die ersten Pflichtmitteilungen offengelegt.So wurde nun offiziell bestätigt, dass die Beteiligung von Thyssenkrupp an der Tochter auf 50,2 Prozent zurückgegangen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...