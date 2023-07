Die Aktie von Albis Leasing (WKN: 656940) notiert aktuell bei 2,16 €. Insgesamt tritt sie nach dem starken Abwärtstrend jetzt in eine Seitwärtsbewegung ein. Geht danach die Post ab? Albis Leasing vorgestellt Die in Hamburg ansässige Albis Leasing Gruppe ist seit über 35 Jahren am Leasingmarkt tätig. Sie ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...