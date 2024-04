Die Hamburger Albis Leasing AG will für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,08 Euro je Aktie ausschütten - davon 0,05 Euro als Basisdividende und 0,03 Euro als Sonderdividende. "Durch eine Sonderdividende sollen die Aktionäre darüber hinaus für 2023 - und zukünftig - an der guten Ergebnislage und der positiven Geschäftsentwicklung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...