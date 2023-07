Im Renault Technocentre bei Paris entstehen derzeit die ersten Exemplare des elektrischen Renault 5, wie sie ab 2024 am nordfranzösischen Standort Douai vom Band rollen sollen. In der Prototypenfertigung werden nicht nur Erkenntnisse zur Fertigung gewonnen, sondern auch weitere Testfahrzeuge montiert. In der Miniaturfabrik bei Paris durchläuft der kommende Renault 5 derzeit "die Metamorphose von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...