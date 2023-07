EQS-News: Anonymous Intelligence Company Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung

ANONYMOUS INTELLIGENCE COMPANY UNTERZEICHNET ENDGÜLTIGE VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME VON HALLER.AI



11.07.2023 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ANONYMOUS INTELLIGENCE COMPANY UNTERZEICHNET ENDGÜLTIGE VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME VON HALLER.AI Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, den 11. Juli 2023 - Anonymous Intelligence Company Inc. (CSE: ANON) (OTC: ANICF) (FRANKFURT: 1JI0) ("ANON" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für Computerintelligenz, dezentralisierte Netzwerke und Datentechnologie, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Reihe an KI-gestützten Produkten unter Wahrung des Datenschutzes legt, um das Vertrauen in die Technologie bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen zu stärken, freut sich bekanntzugeben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 24. Mai 2023 die endgültige Vereinbarung für die Übernahme (die "Übernahme") aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Haller.ai Technologies Inc. ("Haller.ai") gemäß einem Aktienkaufvertrag (dem "Vertrag") vom 10. Juli 2023 unterzeichnet hat. Das Unternehmen geht davon aus, die Übernahme im Anschluss an den Erhalt aller gemäß den einschlägigen Wertpapiergesetzen erforderlichen Genehmigungen abschließen zu können. Haller.AI möchte Geschäftsaktivitäten straffen, die Produktivität fördern und Compliance in sämtlichen Abteilungen und Sektoren gewährleisten. Von der sicheren Contenterstellung bis hin zu juristischen Dienstleistungen, die alle regulatorischen Auflagen erfüllen, wird sein erstklassiges KI-gestütztes Dashboard ein zuverlässiges Werkzeug für Unternehmen darstellen, die in einer digitalisierten Welt nach Wachstum und Compliance streben. Lucas Russell, der CEO von ANON, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Wir freuen uns sehr, diesen Vertrag mit Haller.ai einzugehen. Nachdem wir bereits in den letzten Monaten eng mit Haller.ai zusammengearbeitet haben und uns verschiedene Demo-Versionen der Haller.ai-Plattform gezeigt wurden, ist es uns eine Freude, das Unternehmen unter dem Dach von Anonymous Intelligence Company aufzunehmen. Haller.ai möchte den Marktbedürfnissen mit der gewünschten einfachen und eleganten Enterprise AI-Lösung gerecht werden, die von jedem in der Unternehmenshierarchie unabhängig vom technischen Hintergrund oder der Position genutzt werden kann." Der Vertrag Gemäß den Bedingungen des Vertrags wird das Unternehmen 20.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Consideration Shares") zu einem voraussichtlichen Preis von 0,10 $ pro Aktie sowie 10.000.000 Bonus-Optionsscheine (die "Consideration Warrants") ausgeben. Die Consideration Warrants sind zu einem Preis von 0,25 $ pro Consideration Warrant für einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar. Die Consideration Shares und Consideration Warrants werden anteilig unter den Aktionären von Haller.ai (den "Verkäufern") verteilt. Nach dem Abschluss der Übernahme werden die Verkäufer ungefähr 19 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis halten. Die Considerations Shares und Consideration Warrants werden Beschränkungen für einen freiwilligen Weiterverkauf unterliegen, gemäß denen (a) 25 % der Consideration Shares nach vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss, 25 % nach 8 Monaten ab dem Abschluss und 50 % nach dem Erreichen gewisser Leistungsmeilensteine freigegeben werden und (b) die Consideration Warrants nach dem Erreichen bestimmter Meilensteine ausübbar oder übertragbar werden. Die Consideration Shares werden zudem einer gesetzlichen Haltefrist unterliegen, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft. Nach dem Abschluss der Übernahme tritt Allan Larmour als Vorstandsmitglied des Unternehmens zurück und Tyler Koverko, der aktuelle Chief Executive Officer von Haller.ai, wird in den Vorstand von ANON aufgenommen. Hr. Koverko verfügt über einen beeindruckenden Werdegang im Bereich der neuen Technologien und hatte leitende Positionen bei verschiedenen Web3- und eCommerce-Unternehmen wie Matador Gold Technologies Inc. und Polymath Research Inc. inne, die jeweils einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre geschaffen haben. Der CEO Lucas Russell erklärte: "Im Namen des Vorstands möchte ich Allan für seinen Einsatz für das Unternehmen danken und ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg wünschen." Lucas fuhr fort: "Wir möchten Tyler herzlich im Vorstand begrüßen und freuen uns auf seine Beiträge zum Wachstum und Erfolg von ANON." Der Abschluss der Übernahme unterliegt weiterhin einer Reihe von Standardbedingungen. Die Übernahme wird voraussichtlich ab oder um den 12. Juli 2023 herum abgeschlossen. Als Teil der Übernahme werden 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens an eine unabhängige Partei als Vermittlungsgebühr ausgegeben. Das Unternehmen ist von Haller.ai und seinen Aktionären unabhängig. Die Übernahme stellt keine wesentliche Veränderung dar noch führt sie zu einer Änderung der Beherrschungsverhältnisse im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze und der Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse. EINFÜHRUNG DER BETAVERSION VON TURMINAL.AI Das Unternehmen freut sich bekanntzugeben, dass gestern gegen 13:00 Uhr (PDT) die ersten 50 Nutzer eingeladen wurden, mit dem Test der Turminal.ai-Beta-Version zu beginnen. "Wir brennen darauf, mit der kontrollierten Einführung der Beta-Version von Turminal.ai für unsere Warteliste zu beginnen. Wir gehen davon aus, dass die Einführung mit dem Aufdrehen eines Wasserhahns vergleichbar sein wird - am Anfang steht ein dünner Strahl, der sich dann schnell verstärkt. Wir planen, die Öffentlichkeit über die Anzahl der Beta-Nutzer auf dem Laufenden zu halten und die Personen auf der Warteliste im Laufe der Woche auf der Turminal.ai-Website und per E-Mail über ihren aktuellen Platz in der Schlange zu informieren", so der CEO Lucas Russell. Im Namen des Vorstands, ANONYMOUS INTELLIGENCE COMPANY INC. Lucas Russell Präsident & CEO (604) 669-9788 Über Anonymous Intelligence Company Inc. Anonymous Intelligence Company Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Web 3.0-Technologieprodukte zur Ermöglichung des dezentralisierten Datenverkehrs von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen legt. Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Nutzer und Maschinen in der Lage sind, mit Daten, Werten und anderen Gegenparteien auf Basis von Peer-to-Peer-Netzwerken zu interagieren, ohne die Notwendigkeit, Dritte einzuschalten, was viele Vorzüge mit sich bringt, wie die vollständige Kontrolle und den Besitz aller persönlichen und Unternehmensdaten durch die Nutzer. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp

Tel.: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen von ANON, die unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Aussagen verfügbaren Informationen vorgenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zur vorgeschlagenen Übernahme, zur Gegenleistung für die Übernahme, zum erwarteten Zeitplan für den Abschluss der Übernahme, zu den erwarteten Vorteilen der Übernahme für das Unternehmen und seine Aktionäre, zum Erhalt aller behördlichen Genehmigungen sowie zur künftigen Strategie des Unternehmens. Diese Informationen und Aussagen befassen sich mit zukünftigen Aktivitäten, Ereignissen, Plänen, Entwicklungen und Prognosen wie: der Funktions- und Betriebsfähigkeit der Technologie; dem Potenzial für Monetarisierungsgelegenheiten zur Generierung von Einkünften; der Fähigkeit von Kunden, einen Wettbewerbsvorteil mit Daten zu erzielen; und Erwartungen über die Wertsteigerung in Bezug auf die Technologie. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten stellen alle Aussagen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "voraussehen", "planen", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen" und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. Sie spiegeln die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen der Geschäftsleitung unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, der aktuellen Umstände, der Erwartungen zu künftigen Entwicklungen und anderer Faktoren wider, die sie für angemessen und relevant erachtet. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Angaben in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen. Daher sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise darauf verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehören unter anderem: Mängel oder Probleme in Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Technologie; Kundenvorlieben und Wettbewerb; die Unmöglichkeit, die Technologie zu skalieren oder wirkungsvoll zu vermarkten, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Erörterungen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen fortlaufend offengelegten Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind, ausführlicher geschildert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.



