Schlüchtern (ots) -Der Kauf einer Bestandsimmobilie ist in den meisten Fällen ein Kompromiss: Schließlich wurde das Haus nicht für die Käufer gebaut. Deshalb kann es auch nicht ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Die Folge sind nicht selten teure Umbaumaßnahmen, die zum Kaufpreis hinzukommen. Eine grundlegende Sanierung kann sich angesichts ständig ausgebuchter Handwerker lange hinziehen - nicht selten länger als der Hausbau selbst. Seit Beginn der Diskussion um verschärfte Anforderungen an die Energieeffizienz sind die Risiken unsanierter Immobilien noch größer geworden. Mit einem zukunftssicheren und nachhaltigen Fertighaus von Bien-Zenker gehen zukünftige Hausbesitzer all diesen Risiken aus dem Weg.Ein Haus auf Basis des klimaschonenden Rohstoffs Holz"Jedes Bien-Zenker Haus wird individuell nach den Vorstellungen der Baufamilie, die später darin wohnen wird, geplant und gebaut", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Dabei können die Bauherren sicher sein, dass ihr Haus schon heute alle absehbaren Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erfüllt und auch so gebaut werden kann, dass es die Förderkriterien der KfW erfüllt." Denn jedes Bien-Zenker Haus besteht zu einem großen Teil aus dem nachwachsenden und klimafreundlichen Rohstoff Holz und verfügt über eine äußerst energieeffiziente Gebäudehülle.Zudem baut Bien-Zenker ausschließlich Heizungsanlagen mit hocheffizienten Wärmepumpen sowie eine automatische Lüftung mit Wärmerückgewinnung ein. So bleibt die Energie im Haus, ohne zum Fenster hinausgelüftet zu werden. "In Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher müssen die Baufamilien kaum noch Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen, entsprechend niedrig sind ihre monatlichen Energiekosten", bestätigt Born.Hausbau mit KfW-FörderungJedes Bien-Zenker Haus ab der Ausbaustufe "Zur Ausstattung fertig" ist zudem serienmäßig mit dem Nachhaltigkeitszertifikat in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. ausgezeichnet. "Die umfassende Prüfung stellt sicher, dass das Haus in jeder Dimension nachhaltig und zukunftssicher ist: bei der Auswahl der Materialien, der Verarbeitung, der Ausstattung, im Betrieb, aber auch beim Wohnkomfort und bei der Berücksichtigung möglicher zukünftiger Nutzungen. Denn nur ein langlebiges Haus kann wirklich nachhaltig sein", ist Born überzeugt.Baufamilien, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen und auch die KfW-Förderung für nachhaltige Gebäude in Anspruch nehmen möchten, können ihr Bien-Zenker Haus mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (QNG) bauen. Damit können sie bei der KfW ein zinsgünstiges Förderdarlehen von bis zu 150.000 Euro beantragen. Liegen sie unter der Einkommensgrenze für das seit Juni geltende Förderprogramm "Wohneigentum für Familien", sind es abhängig von der Anzahl der Kinder sogar bis zu 240.000 Euro zu noch einmal attraktiveren Konditionen.Mit einem zukunftssicheren Fertighaus von Bien-Zenker können Baufamilien auch jetzt ihren Traum vom eigenen Haus wahr machen. Ganz ohne den Nervenkitzel, welche Sanierungsmaßnahme wann fällig wird. Und ohne ungeplante Zusatzkosten.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.