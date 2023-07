Die voestalpine liefert im Zuge des Ausbaus und der Modernisierung der Autobahn D4 in Tschechien in Summe 100 Kilometer Leitschienen und verbaut rund 2.300 Tonnen Stahl. Kürzlich erfolgte die erste größere Lieferung, die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant. Die Ratingagentur Moody's hat das Long-Term Deposit-, Issuer- und Senior- Unsecured-Rating der Bawag P.S.K. aufgrund eines technischen Effekts von A2 auf A1 angehoben. Zusätzlich wurde der Ausblick auf "positive" aktualisiert (zuvor: "Rating under review"). Das Upgrade auf A1 folgt laut Bawag einer Änderung von Moody's Annahme im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung durch Österreich, die von "niedrig" auf "moderat" gesetzt wurde. (Der Input von BSNgine für den ...

