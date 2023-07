Wann kommt die Rezession in den USA, in welche Richtung geht es an der Börse und wird sich der Kurs der Nvidia-Aktie nach dem starken noch mal verdoppeln oder eher halbieren? Die Deutsche Bank hat sich zu all diesen Themen in der Finanzwelt umgehört. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Stimmung der Marktteilnehmer.Rund 400 Rückläufer bekam die Bank auf ihre Fragen Ende Juni. Ein Dauerbrenner-Thema: die Rezession in den USA. Wann kommt sie denn nun? Oder ist sie schon da? Die Deutsche Bank stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...