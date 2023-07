Tesla-Boss Elon Musk hat am Mittwoch das Debüt eines neuen KI-Unternehmens mit dem Namen xAI angekündigt. Laut der Website von xAI will der polarisierende Unternehmer am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter gemeinsam mit seinem Team weitere Infos zu dem Projekt verkünden. Diese Details ist bisher über xAI bekannt.Zugegeben, ganz neu ist die x.AI-Story nicht: Die Financial Times - Medienpartner von DER AKTIONÄR - hatte bereits im April über xAI berichtet. Demnach wurde xAI bereits am 9. ...

