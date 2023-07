Erst am Montagabend konnten wir unseren Abonnenten einen Treffer auf der Short-Seite mit Siemens ISIN: DE0007236101 melden und hatten in unserer Stellungnahme um 19:40 Uhr im Express-Service geschrieben: "Das sieht nach einer Gegenbewegung aus. Wir würden jetzt den Short-Trade schließen und auf die Long-Seite wechseln. Über 145,00 Euro ist der Weg bis auf 150,00 Euro frei und an diesem Punkt wird sich entscheiden, ob sich der Abwärtstrend fortsetzt ...

