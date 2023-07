Die nachbörsliche, massive Umsatzwarnung von BASF, dem größten Chemie-Konzern der Welt, zeigt, wie groß die Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland ist. Denn die Chemiebranche steht am Beginn fast aller Wertschöpfungsketten, die Probleme in diesem Sektor der Industrie werden früher oder später dann auch andere Sektoren betreffen. Die Warnung von BASF ist also eine Warnung vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...