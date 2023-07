EQS-News: Anonymous Intelligence Company Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Haller.ai, das Übernahmeziel von Anonymous Intelligence Company, nimmt fünf Unternehmenskunden in das Alpha-Programm der Plattform auf und beabsichtigt, sich einen unterversorgten Anteil am Enterprise-AI-Markt zu sichern Zu den Merkmalen des Alpha-Programms von Haller.ai gehören eine unternehmenskonforme KI-Funktionalität und ein führendes UX-Design Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, den 13. Juli 2023 - Anonymous Intelligence Company Inc. (CSE: ANON) (OTC: ANICF) (FRANKFURT: 1JI0) ("ANON" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für Computerintelligenz, dezentralisierte Netzwerke und Datentechnologie, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Reihe an KI-gestützten Produkten unter Wahrung des Datenschutzes legt, um das Vertrauen in die Technologie bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen zu stärken, freut sich bekanntzugeben, dass sein Übernahmeziel, die KI-gestützte Software As A Service (SAAS)- Plattform Haller.ai Technologies Inc. ("Haller.ai"), damit begonnen hat, die ersten fünf Unternehmenskunden für ihre Beta-Version in ihr Alpha-Programm aufzunehmen. Darüber hinaus berichtet das Unternehmen, dass Haller.ai davon ausgeht, ihre vollständige öffentliche Beta-Version bis zum 15. September 2023 einführen zu können. Fotos und ein Video zum geschlossenen Alpha-Programm stehen auf der Haller.ai-Website ( www.haller.ai ) zur Verfügung. Die zuvor bereits angekündigte Übernahme von Haller.ai wird voraussichtlich am oder um Freitag, den 14. Juli 2023, herum abgeschlossen. EINFÜHRUNG DES ALPHA-PROGRAMMS VON HALLER.AI Das Alpha-Programm von Haller.ai ist ein entscheidender Meilenstein und wird zunächst voraussichtlich fünf ausgewählte Kunden auf Unternehmensebene beinhalten. Das Alpha- Programm wird es Haller.ai ermöglichen, ihre UI/UX-Plattform mit dem Ziel zu optimieren, eine konforme Enterprise AI (E-AI) für alle Hierarchieebenen und Arbeitsplatz-Berechtigungen einfach und effektiv zu gestalten. Der CEO von Haller.ai, Tyler Koverko, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Wir freuen uns sehr darauf, unser Alpha-Programm einzuführen, das unserem Team Echtzeitdaten und Feedback vermitteln wird, während wir daran arbeiten, sicherzustellen, dass Haller.ai die am besten zugängliche E-AI-Plattform auf dem Markt ist und zugleich strategisch gut aufgestellt ist, um sich den explosionsartig fortschreitenden Megatrend der Enterprise AI zunutze zu machen." Die weltweiten Aufwendungen für künstliche Intelligenz , einschließlich Software, Hardware und Dienstleistungen für KI-basierte Systeme, werden sich zwischen 2023 und 2026 laut den jüngsten Prognosen von IDC mehr als verdoppeln. In diesem Jahr werden sie die Marke von 154 Mrd. $ erreichen und sich bis 2026 auf mehr als 300 Mrd. $ steigern. [1] Hr. Koverko fuhr fort: "Während wir eng mit unseren ersten Kunden des Alpha-Programmportfolios zusammenarbeiten, pflegen wir weiterhin eine Warteliste für andere Unternehmen und KMUs, die ein Interesse an unserem maßgeschneiderten Universal-Dashboard ausgedrückt haben, das ihnen einen einfachen Zugang zu den führenden unternehmensorientierten KI-Tools und Lösungen bietet." EINFÜHRUNGSDATUM FÜR DIE ÖFFENTLICHE BETA-VERSION VON HALLER.AI Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass Haller.ai das geplante Startdatum für die öffentliche Freigabe ihrer E-AI-Plattform auf den 15. September 2023 festgelegt hat. "Ich bin begeistert, ein Zieldatum für die Einführung der bahnbrechenden E-AI-Plattform von Haller auf dem öffentlichen Markt zu haben", so Lucas Russell, der CEO von ANON. "Es ist wichtig, den Markt wissen zu lassen, dass wir täglich einen Mehrwert schaffen und bereit sind, uns selbst unter Druck zu setzen, um diesen Wert mit festgelegten Zielen nachzuweisen. Das Team bei Haller.ai arbeitet rund um die Uhr daran, sicherzustellen, dass die Plattform beim Enterprise-Zielmarkt einen Volltreffer landet." NEUE INHALTE AUF DER HALLER.AI-WEBSITE Das Unternehmen berichtet zudem, dass Haller die Haller.ai-Website aktualisiert hat, die als Informationsplattform dient und nähere Einzelheiten zur Technologie, den Merkmalen der Plattform und andere wichtige Informationen bietet. Zu den neuen Inhalten gehören Screenshots und Videos der Alpha-Plattform bei der Generierung von Inhalten für Unternehmensnutzer. Im Namen des Vorstands, ANONYMOUS INTELLIGENCE COMPANY INC. Lucas Russell Präsident & CEO (604) 669-9788 Über Anonymous Intelligence Company Inc. Anonymous Intelligence Company Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Web 3.0-Technologieprodukte zur Ermöglichung des dezentralisierten Datenverkehrs von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen legt. psearle@citygatecap.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen bezüglich der künftigen Strategie des Unternehmens. Diese Informationen und Aussagen befassen sich mit zukünftigen Aktivitäten, Ereignissen, Plänen, Entwicklungen und Prognosen wie: der Funktions- und Betriebsfähigkeit der Technologie; dem Potenzial für Monetarisierungsgelegenheiten zur Generierung von Einkünften; der Fähigkeit von Kunden, einen Wettbewerbsvorteil mit Daten zu erzielen; und Erwartungen über die Wertsteigerung in Bezug auf die Technologie. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten stellen alle Aussagen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "voraussehen", "planen", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen" und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. Sie spiegeln die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen der Geschäftsleitung unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, der aktuellen Umstände, der Erwartungen zu künftigen Entwicklungen und anderer Faktoren wider, die sie für angemessen und relevant erachtet. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Angaben in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen. Daher sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise darauf verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehören unter anderem: Mängel oder Probleme in Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Technologie; Kundenvorlieben und Wettbewerb; die Unmöglichkeit, die Technologie zu skalieren oder wirkungsvoll zu vermarkten, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Erörterungen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen fortlaufend offengelegten Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind, ausführlicher geschildert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. [1] https://techmonitor.ai/technology/ai-and-automation/ai-spending-idc



