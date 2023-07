Am Montag hatte Evonik wegen des anhaltend trüben Umfelds seine Prognosen für 2023 gekappt. So geht der Konzern nun nur noch von einem bereinigten EBITDA von 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro aus. Zuvor lag die Spanne noch bei 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro. Daraufhin haben einige Analysehäuser ihre Gewinnprognosen und Kursziele gekürzt - so auch Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Evonik nach Veröffentlichung von Eckdaten zum zweiten Quartal von 19,70 auf 18,60 Euro gesenkt und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...