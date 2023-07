Stück für Stück arbeitet sich die Siemens-Aktie nach der scharfen Korrektur wieder nach oben. Die 150-Euro-Marke wurde bereits zurückerobert. Derweil stellt Siemens die Weichen für die Zukunft und lässt seinen Worten Taten folgen. Von den angekündigten Milliarden-Investitionen fließt nun viel in das eigene Land.Etwa die Hälfte der aktuellen Investitionsinitiative geht nach Deutschland, wie Konzernchef Roland Busch am Freitag in Erlangen mitteilte. Dort gab er auch die neueste Investition bekannt: ...

