Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Haemato AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf gut 248 Mio. Euro (GJ 2021: 285 Mio. Euro) verbucht und damit die Zielrange von 250 bis 280 Mio. Euro verfehlt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatzrückgang auf den Wegfall des Vertriebs von Covid-19-Laientests zurückzuführen. Aufgrund eines bestehenden Überangebots am Markt habe das HAEMATO-Management Mitte 2021 den Vertrieb aufgegeben. Der Umsatzrückgang finde sich auch in einem auf 8,30 Mio. Euro (GJ 2021: 11,16 Mio. Euro) rückläufigen EBIT wieder. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte das Management Umsatzerlöse von 230 bis 250 Mio. Euro und ein EBIT von 6 bis 8 Mio. Euro. Sowohl auf Umsatz- als auch auf operativer Ergebnisebene werde dabei mit einer leicht rückläufigen Entwicklung gerechnet. Nach Meinung der Analysten dürfe dies auf ein erwartetes rückläufiges Geschäft im Segment "Specialty Pharma" zurückzuführen sein. Im Rahmen des GKV-Stabilisierungsgesetzes seien bis zum 31.12.2023 die Herstellerzwangsrabatte von 7,0 auf 12,0 Prozent erhöht worden, was bei der HAEMATO AG zu entsprechenden Belastungen führen solle. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 30,75 Euro (zuvor: 31,70 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



