Während die Konkurrenz in Form der Deutschen Bank an der Börse weiterhin schwächelt, blickt die Commerzbank aktuell auf ansehnliche Kursgewinne. Jene befördern das Papier wieder in charttechnische Höhen, die es seit Monaten nicht mehr zu sehen gab. Bleiben die Bullen jetzt am Ball, könnte sich eine waschechte Erholungsrallye bilden.Bereits am Montag konnte die Commerzbank (DE000CBK1001) einen Achtungserfolg an der Börse erringen. Mit Zugewinnen von etwas mehr als 2,5 Prozent zementierten die Bullen Kurse oberhalb der magischen 10-Euro-Linie und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...