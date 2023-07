Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,15 Prozent auf 4389,29 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,32 Prozent auf 7393,70 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 7448,80 Zähler stieg.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Freitag die Gewinne der Vortage nochmals ausgebaut. Allerdings ging es nur noch verhalten nach oben. Die US-Berichtssaison, die mit gleich drei grossen Banken an Fahrt aufnimmt, sorgte für eine gewisse Zurückhaltung. Zudem bremsten enttäuschende Nachrichten zu Ericsson und Nokia. Die kommenden Handelstage dürften nach Ansicht von Marktstratege...

