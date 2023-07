Gestützt von positiv aufgenommenen Quartalszahlen einiger US-Großbanken wird die Wall Street am Freitag mit moderaten Gewinnen erwartet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit 0,5 Prozent im Plus bei 34.557 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein klarer Wochengewinn von rund 2,4 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Donnerstag um satte 1,7 Prozent zugelegt hatte, wird am Freitag kaum verändert bei 15.573 Zählern ...

