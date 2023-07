Nach wie vor kann sich die RWE-Aktie nicht aus der langfristigen Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate befreien. Auch eine neue bullishe Studie von JPMorgan beschert dem Versorger am Freitag nur geringe Kursgewinne. Analyst Vincent Ayral stellt allerdings eine mögliche Anhebung der Kursziele in Aussicht.Der Experte rechnet nach der herausragenden Geschäftsentwicklung 2022 erneut mit einem sehr starken Jahr. Er hob seine Schätzungen an das obere Ende der aktuellen Jahresziele und sieht noch einigen ...

