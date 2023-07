Diesen Trading-Tipp hat RuMaS am 09. Juli um 05:29 Uhr per Mail zugestellt. Nach dem Aufstehen konnten meine Abonnenten bei einer Tasse Kaffee folgendes lesen: "Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden die Produkt-Lösungen von centrotherm auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Das Unternehmen aus Blaubeuren hat das vergangene Geschäftsjahr besser ...

