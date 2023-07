Anfang August (10.08.) meldet der Versorger die Q2-Zahlen und es bestehen gute Chancen, dass der Ausblick erfreulich ausfallen wird. Branchenkollege ENGIE hat mit einer Prognoseerhöhung bereits vor den Quartalszahlen auf sich aufmerksam gemacht. RWE ist stark in das laufende Jahr gestartet. Im ersten Quartal hatte man bereits fast 50 % der Prognosen für das Gesamtjahr erreicht, dank einer starken Entwicklung im Bereich Wasserkraft/Biomasse/Gas. Diese sogenannte flexible Stromerzeugung dürfte auch im nun abgelaufenen zweiten Quartal eine ähnliche Dynamik entfaltet haben, was die Chancen auf eine Prognoseerhöhung erhöht. In der Vergangenheit erfolgte das vor dem Berichtstermin. Die Aktie hätte einen Impuls dringend nötig. Seit Monaten ist sie in einer Tradingrange zwischen 38 und 44 € festgefahren. Aktuell ist der Wert eine gute Halteposition.



Dies ist ein Auszug aus der Bernecker-Daily von Freitag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



