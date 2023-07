Der SMI veriert gegen 09.15 Uhr 0,48 Prozent auf 11'057,24 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, fällt um 0,46 Prozent auf 1748,04 und der breite SPI um 0,47 Prozent auf 14'631,31 Zähler.Zürich - Die Schweizer Börse beginnt die neue Handelswoche mit Abgaben. Nach einer guten Vorwoche dürften die Investoren nun erst einmal den Start in die Berichtssaison abwarten, um dann über ihre weitere Positionierung zu entschieden, heisst es im Handel. Zudem dürfte sich der Handel ferienbedingt in nächster Zeit ohnehin ausdünnen. Für eine gewisse Ernüchterung sorgen am Berichtstag zudem einmal...

