Der regelrechte Hype um Threads erinnert jedoch viele an die Audio-Social-Plattform Clubhouse: In Pandemiezeiten hoch gelobt, doch nach wenigen Monaten schwand das Interesse an einem neuen, weiteren sozialen Netzwerk.Bern - Es wäre der grösste Kampf der Geschichte, zumindest in der digitalen Welt - Elon Musk gegen Mark Zuckerberg im Cage Fight. Seit Kurzem beschränken sich jedoch die Dispute der beiden Tech-Giganten nicht mehr nur auf Online-Sticheleien und provokante Tweets: Mit dem neuen Kurznachrichtendienst Threads macht Meta Twitter nun ernsthafte Konkurrenz und sorgt für Wirbel in der Social Media...

Den vollständigen Artikel lesen ...