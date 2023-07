Der Boom bei den Luxusgütern hält an: Richemont ist im ersten Quartal 2023/24 (per 30. Juni) erneut zweistellig gewachsen.Genf - Der Boom bei den Luxusgütern hält an: Richemont ist im ersten Quartal 2023/24 (per 30. Juni) erneut zweistellig gewachsen. Dabei verkaufte sich vor allem Schmuck weltweit trotz Ukraine-Krieg und Konjunktursorgen wiederum sehr gut. Der Gruppenumsatz stieg in der Zeit von April bis Juni 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 14 Prozent auf 5,32 Milliarden Euro, wie der Hersteller von...

