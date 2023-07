Im Rahmen einer Branchenstudie beschäftigen sich die Analysten von Barclays auch mit den Aktien der Allianz. Dabei wird das Rating "equal weight" von den Experten bestätigt. Das Kursziel stand bisher bei 218,00 Euro. Es steigt in der neuen Studie auf 225,00 Euro an. In der Branche scheint es derzeit anscheinend gut zu laufen. Die Ergebnisse des zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...