Die Arbeitsmarktdaten in den USA waren stärker als erwartet und sorgten am vergangenen Freitag für Kursrücksetzer an den internationalen Finanzmärkten. Die Anleger haben Angst vor stärker anziehenden Zinsen in den USA und damit einer deutlicheren Konjunkturabschwächung als bisher angenommen. Dagegen kommen aus China derweil schlechtere Konjunkturdaten als erwartet auch wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist und viele westliche Staaten von solchen ...

