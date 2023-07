Das Instrument 3QP CA74040L1004 PREDICTMEDIX INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 19.07.2023

The instrument 3QP CA74040L1004 PREDICTMEDIX INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.07.2023 and ex capital adjustment on 19.07.2023



Das Instrument NPM AU0000104374 NEWPEAK METALS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.07.2023

The instrument NPM AU0000104374 NEWPEAK METALS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.07.2023



Das Instrument GXG GB00B01JLR99 NANOCO GROUP PLC LS -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 19.07.2023

The instrument GXG GB00B01JLR99 NANOCO GROUP PLC LS -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.07.2023 and ex capital adjustment on 19.07.2023



Das Instrument 7AR0 US15957P3038 CHARAH SOLUTI. NEW DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.07.2023

The instrument 7AR0 US15957P3038 CHARAH SOLUTI. NEW DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.07.2023



Das Instrument TT5 US8723861071 TESSCO TECHN. INC. DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.07.2023

The instrument TT5 US8723861071 TESSCO TECHN. INC. DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.07.2023

