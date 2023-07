Der SMI steigt bis um 11.10 Uhr um 0,75 Prozent auf 11'058,87 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind und die Gewichtung stärker gekappt ist, legt um 0,48 Prozent zu auf 1745,69 und der breite SPI um 0,59 Prozent auf 14624,40 Zähler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Dienstagvormittag fester. Dabei hat er stetig an Fahrt gewonnen. Getragen wird die Erholung vor allem vom Schwergewicht Novartis, dessen Aktien nach einem besser als erwartet beurteilten Quartalsbericht stark gesucht werden. Zudem kann sich Richemont von den Verlusten vom Vortag erholen. Positiv sind auch die Vorgaben aus den USA...

Den vollständigen Artikel lesen ...