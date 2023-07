Der Ölkonzern SHELL will offenbar seine Aktivitäten im Bereich der grünen Energieerzeugung abspalten. Mögliche Optionen sind ein kompletter Verkauf der Sparte oder die Überführung in ein eigenständiges Unternehmen, an dem sich dann externe Partner beteiligen können. Der seit Januar amtierende SHELL-CEO Wael Sawan will den Konzern wieder stärker auf das profitablere Öl- und Gasgeschäft ausrichten. Charttechnisch wird es bei der SHELL-Aktie (KGV 8 und Dividendenrendite 4,1 %) wieder spannend, wenn der Kurs den Widerstand bei 28,38 € überwindet.



