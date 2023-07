ASML kann sich weiterhin vor Aufträgen kaum retten. Das 2. Quartal verlief sehr gut und das Management hob heute früh die Prognose für 2023 an. Wacker Chemie musste hingegen nachbörslich die Prognose 2023 senken. Die Vertriebskanäle sind voll, ebenso wie die Läger der Kunden. Auch Stratec musste die Jahresprognose kassieren. Die schwache Nachfrage nach COVID-19 Lösungen lässt nun eine Umsatzstagnation erwarten.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Mittwochmorgen negativ. Die Region folgt nicht den positiven Vorgaben der Wall Street, ...

