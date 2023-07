Nachdem schon andere Branchenkollegen schwache Zahlen vorgelegt hatten, waren die Erwartungen bezüglich des Branchenführers ohnehin am Boden. Ein Ergebniseinbruch von 60 % ist heftig, relativiert sich aber durch das starke Vorjahresquartal. Für 2023 rechnet BASF nun mit einem Ergebnisrückgang zwischen 20 und 40 %, was deutlich schlechter ist als vom Markt erwartet. BASF geht jetzt für das zweite Halbjahr nur noch von einer Stagnation der weltweiten Chemieproduktion aus (zuvor: + 2 %). Mittlerweile größtenteils abgebaute Lagerbestände großer Kunden könnten nun zumindest für eine Stabilisierung sorgen. Positiv ist auch, dass der BASF-Kurs kaum auf die neuerlichen Hiobsbotschaften reagierte. Der Boden um 40/42 € dürfte sich als tragfähig erweisen. Die baldige Aufnahme eines Aufwärtstrends ist aber auch nicht zu erwarten.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 29.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Kommt im Herbst der Knall?++ Europäische Banken - zurück zu relativer Stärke?++ PVA TEPLA arbeitet an der Trendwende++ Lupe: US-DauerläuferaktienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info