Bis zu den Netflix-Zahlen sind es nur noch wenige Stunden - so stark, wie die Aktie in den zuletzt gestiegen ist, sitzen etliche Anleger gerade auf heißen Kohlen. Kann Netflix die hohen Erwartungen erfüllen? AKTIONÄR-Leser stellen sich noch eine Frage: Wie sollen sie bei der laufenden Trading-Empfehlung handeln?Seit den Zahlen zum Q1 liegt die Netflix 35 Prozent im Plus. Die Performance seit Jahresbeginn: +50 Prozent. Am Dienstag ging der Titel mit einem Plus von sechs Prozent aus dem Handel, nachdem ...

