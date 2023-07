Mit unterschiedlichen Vorzeichen haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes den Handel am Mittwoch beendet. Während der DAX knapp mit einem leichten Minus von 0,10 Prozent bei 16.108,93 Zählern schloss, legten die Indizes in der zweiten Börsenreihe deutlich zu. Der MDAX gewann 1,11 Prozent auf 28.380,83 Punkte.In der Früh hatte der DAX mit 16.240 Punkten noch sein höchstes Niveau seit einem Monat erreicht. Nach einem Anstieg um bis zu fünf Prozent in weniger als zehn Handelstagen kamen Anleger ...

