Tesla hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt gegeben. Nachdem die Aktie im Tagesverlauf ein neues Jahreshoch markiert und sogar an der 300-Dollar-Marke gekratzt hatte, gewinnt die Aktie in erster Reaktion auf die jüngsten Zahlen rund zwei Prozent.Im Vorfeld hatten Analysten mit einem Umsatz von 24,50 Milliarden Dollar gerechnet. Tatsächlich betrug dieser allerdings 24,90 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,91 Dollar, die Experten ...

