tokentus investment AG hat für 50.000 Euro XRP-Coins erworben und erweitert somit das Investment in Ripple



20.07.2023

Das Ripple XRP-Ledger ermöglicht Blockchain-basiert den sicheren, globalen Transfer von verschiedenen Währungen schnell und kosteneffizient

Der XRP-Coin ist Ripple's eigene Kryptowährung, die als Wertübertragungs- und Umrechnungsmedium genutzt wird

tokentus erweitert sein Investment über Ripple Labs hinaus durch den Erwerb von XRP-Coins in Höhe von 50.000 EUR

Frankfurt am Main, 20. Juli 2023 - Die in Frankfurt am Main ansässige tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol: 14D) hat für 50.000 EUR XRP-Coins, Ripple's eigene Kryptowährung, erworben. tokentus hatte bereits im Januar 2023 über ein sogenanntes Special Purpose Vehicle (SPV) Anteile an Ripple Labs ( www.ripple.com ) mit Sitz in San Francisco, Kalifornien (USA), erworben. Ripple betreibt nach eigener Aussage einen globalen Handelsplatz, der es Banken und Finanzinstituten ermöglicht, grenzüberschreitende Zahlungen in Ripple's eigener Kryptowährung XRP als Wertübertragungs- und Umrechnungsmedium sehr schnell, sehr sicher und sehr kostengünstig im Vergleich zu herkömmlichen Zahlungssystemen zu tätigen.

Das Ripple-Zahlungsnetzwerk basiert auf der sogenannten XRP-Ledger-Technologie, welche diesen sicheren globalen Transfer von verschiedenen Währungen ermöglicht. Dabei wird die im XRP-Ledger enthaltene Kryptowährung XRP als Wertübertragungsmedium für die Konvertierung und den Transfer von Fremdwährungen zwischen Gegenparteien im RippleNet genutzt.

"Wir gehen nach unserer Einschätzung davon aus, dass sowohl Ripple Labs als Software- und Beratungshaus als auch der XRP-Coin als Krypto-Währung in der Weiterentwicklung der globalen Finanzbranche in Richtung des Einsatzes der Blockchain-Technologie bedeutende Rollen spielen werden", sagt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. "Wir haben parallel zu Ripple Labs natürlich auch immer den XRP-Coin beobachtet. Unser Investment erfolgte nach einem positiven Gerichtsentscheid in der vergangenen Woche am 13. Juli 2023 und bringt damit Klarheit darüber, dass der XRP-Coin in den USA kein Security ist", fügt Benedikt Schulz, Investment Manager bei tokentus, hinzu. "Damit ergänzt der Kauf von XRP-Coins unser vorausgegangenes Investment in Ripple Labs und steht voll im Einklang mit unseren Investitions-Richtlinien, wonach wir nur Coins bzw. Token von solchen Unternehmen erwerben, an denen wir auch Equity halten", fügt Mona Tiesler, Investment Managerin bei tokentus, hinzu.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen, erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die "Aktien") dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons, angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

