Der Bauzulieferer leidet unter dem Rückgang der Bautätigkeit in seinen Kernmärkten. Die Guidance für das Gesamtjahr wird nach einem Umsatzeinbruch nun ausgesetzt.Arbon - Der Bauzulieferer Arbonia leidet unter dem Rückgang der Bautätigkeit in seinen Kernmärkten. Die Guidance für das Gesamtjahr wird nach einem Umsatzeinbruch nun ausgesetzt. Kosten sparen will das Unternehmen nun mit tiefen Einschnitten. So plant Arbonia eine Werkschliessung und einen Personalabbau von bis zu 600 Mitarbeitenden bis Juni 2024, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

