Elon Musk bleibt seiner Linie treu. Tesla opfert seine Marge, um weiterhin mehr Fahrzeuge zu verkaufen und heizt damit die Rabattschlacht weiter an. Gerüchte um einen Chatbot von Apple kommen auf. Die Abwesenheit des Tech-Giganten im AI-Hype ist auffällig, aber man sucht nun den Anschluss. HelloFresh meldet einen Umsatzrückgang. Der Vorstand spricht von einer gedämpften Konsumstimmung.Im asiatischen Aktienhandel überwiegen auch am Donnerstagmorgen die Verluste. Die Börsen in Tokio und Seoul führen dabei die Liste der Verlierer an, ...

