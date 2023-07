Das Lausanner Unternehmen will mit der Klage eine "angemessene Entschädigung" bei der Zwangsübernahme der Grossbank durch die UBS erreichen.Lausanne - Das juristische Startup Legalpass vermeldet die Teilnahme von mehr als 1000 CS-Aktionärinnen und Aktionären an seiner Schweizer Sammelklage. Das Lausanner Unternehmen will mit der Klage eine «angemessene Entschädigung» bei der Zwangsübernahme der Grossbank durch die UBS erreichen. Dank der hohen Teilnahme sei nun auch die Finanzierung der Sammelklage vorzeitig gesichert...

Den vollständigen Artikel lesen ...