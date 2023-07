Wiener Städtische und Flughafen Wien bieten Passagieren ab sofort zwei besondere Services, um den optimalen Reiseschutz vor dem Abflug zu wählen. Ab sofort können Passagiere des Flughafen Wien entweder über die Online-Buchung eines Parkplatzes oder über die Verbindung mit dem frei zugänglichen und kostenlosen WLAN am Airport schnell und unkompliziert eine kurzfristige Absicherung der Reise online abschließen. Ob via Banner-Integration in der Parkplatz-Buchungsbestätigung oder nach Verbindung mit dem WLAN des Airports: Nutzer:innen der Services werden automatisch auf die Landing Pages der Wiener Städtischen weitergeleitet und haben dort innerhalb von wenigen Klicks die Möglichkeit zum Online-Abschluss. Aktuell wird das Service im Rahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...