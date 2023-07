Vor allem die großen US-Technologieriesen überraschten zuletzt mit fast durchweg guten Bilanzen und zogen den Markt alleine aufwärts. Ob die seitdem eingepreisten Vorschusslorbeeren gerechtfertigt sind, zeigt sich in wenigen Wochen. +43, +130 und +175 Prozent Gewinn - was sich wie die Erfolgsliste eines guten Trading-Dienstes liest, sind in Wahrheit die satten Zuwächse bei Apple, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...