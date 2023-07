Brilliantcrypto, Inc. (Hauptsitz: Minato City Tokyo, CEO: Naruatsu Baba, nachfolgend "Brilliantcrypto") ist im Vorfeld eines IEO?1 (Initial Exchange Offering, nachfolgend "IEO") mit dem Krypto-Asset-Handelsdienstleister Coincheck, Inc. (Hauptsitz: Shibuya City Tokyo, CEO: Satoshi Hasuo, nachfolgend "Coincheck") eine Partnerschaft eingegangen.

Brilliantcrypto wurde im November 2022 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von COLOPL, Inc. (CEO: Takashi Miyamoto, Hauptsitz: Minato City Tokio) gegründet, um GameFi?2-Projekte mit der Blockchain-Technologie durchzuführen.

Auf Basis dieser Partnerschaft und der Verbindung des zurzeit in der Entwicklung befindlichen Blockchain-Spiels von Brilliantcrypto mit dem Krypto-Asset-Handelsdienst von Coincheck arbeiten die beiden Unternehmen zusammen, um ein neues Spielerlebnis und einen neuen GameFi-Markt auf globaler Ebene zu schaffen.

Das groß angelegte japanische Blockchain-Spielprojekt, das sich derzeit in der Entwicklung befindet, soll "Proof of Gaming" einführen. Dieses neue Konzept, das vom "Proof of Work"?3-Mechanismus von Bitcoin inspiriert ist, dient (aufgrund des garantierten Werts) dem Vorteil anderer. Auf diese Weise soll nachhaltiges Play-to-Earn?4 Wirklichkeit werden.

Brilliantcrypto nutzt die Anwenderbasis der Krypto-Asset-Börse und das Vertriebsnetz von Coincheck, der größten Kryptobörse mit der besten Erfolgsbilanz bei IEOs unter den inländischen Kryptobörsen. Auf diese Weise plant das Unternehmen, Vertrauen aufzubauen und schon in der Anfangsphase des Spiels eine sehr enthusiastische Anwenderbasis zu erreichen.

Brilliantcrypto wird am 25. Juli um 14:00 Uhr JST eine Präsentation auf der Veranstaltung "WebX 2023" durchführen, die am 25. und 26. Juli im Tokyo International Forum stattfindet. Die WebX 2023 ist eine groß angelegte, globale Konferenz, zu der die wichtigsten Akteure der Web3-Branche aus allen Ländern der Welt zusammenkommen. An diesem Tag wird der Gründer und derzeitige Vorsitzende von COLOPL, Inc., Naruatsu Baba, einen Vortrag halten.

Kommentar von Isaka Tomoyuki (Coincheck, Vice-President, Executive Committee Member Crypto Asset Operations Department Manager):

"Der GameFi-Markt befindet sich noch in der Entwicklung, und es besteht eine große Nachfrage nach dieser neuen Art von Spielerlebnis, das Finanzen und Unterhaltung mithilfe der Blockchain-Technologie verbindet. Derzeit finden weltweit zahlreiche Debatten über GameFi statt. Ich glaube jedoch, dass zwischen der theoretischen Diskussion darüber und der Integration in ein Spiel, das tatsächlich funktioniert, eine außerordentlich große Lücke klafft."

"Die COLOPL Group und ihr Hauptgründer Naruatsu Baba sind eine seltene Kraft in der Branche, die diese Lücke überbrückt. Dazu liefert die Group ihren Anwendern ein originelles Spieldesign, das auf neue Epochen in der Spieleindustrie ausgerichtet ist. Ich freue mich daher sehr, mit dem Kreativteam von Brilliantcrypto unter der Leitung von Herrn Baba an einem IEO zu arbeiten."

"Als führendes Unternehmen für IEOs und den Handel von Krypto-Assets in Japan möchten wir Unternehmen, die die Web3/Krypto-Industrie entwickeln wollen, oder Entwickler, die diese neue Art von Spieldesign herausfordern, vollumfänglich unterstützen."

Kommentar von Naruatsu Baba (CEO von Brilliantcrypto):

"Brilliantcrypto wurde gegründet, um sich den Herausforderungen des Blockchain-Gaming zu stellen und Spiele zu entwickeln, die wirklich begeistern und sich von anderen abheben. Wir fühlen uns bestärkt und freuen uns, dass Coincheck eine tiefe Verbundenheit mit unserer Vision "die Macht der Spiele und der Blockchain-Technologie zu nutzen, um neue Werte zu schaffen" verspürt und sich daher entschlossen hat, unser IEO-Partner zu werden."

"Durch die Partnerschaft unseres Unternehmens, das seit vielen Jahren mit Technologie und individuellen Ideen in der mobilen Spieleindustrie tätig ist, mit Coincheck, der größten Kryptowährungsbörse auf dem heimischen Markt, wollen wir nicht nur in der japanischen Web3-Industrie oder in der Spieleindustrie, sondern in allen Bereichen der Welt einen großen Einfluss ausüben."

"Am 25. Juli werde ich auf der WebX 2023, die im Tokyo International Forum stattfinden wird, der Weltöffentlichkeit das Projekt in einer persönlichen Präsentation vorstellen. Freuen Sie sich auf unser Projekt, das eine noch nie dagewesene, neue Art von Wert in die Welt bringen wird."

?1: IEO beschreibt das öffentliche Angebot, den Verkauf und die Verteilung von Krypto-Assets (Tokens), die nach einer Projektprüfung/Inspektion stattfinden. Als Medium dient eine Krypto-Asset-Börse, die den Bestimmungen der japanischen nationalen Regulierung folgt. Bislang gibt es 4 Beispiele für im Inland durchgeführte IEOs. Coincheck hat zwei davon durchgeführt, darunter das erste inländische IEO über die Coincheck IEO-Plattform.

?2: GameFi ist ein Begriff, der Spiel und Finanzen kombiniert, um Spiele mit Mechanismen zu beschreiben, mit denen durch Geld verdient kann. Dies wird durch die Integration von Blockchain-Technologie mit Krypto-Assets ermöglicht.

?3: Proof of Work (PoW) ist einer der Konsensalgorithmen, die das Mining von Kryptowährungen ermöglichen. Der Algorithmus sorgt dafür, dass die Transaktion und der Versand von Krypto-Assets, beginnend mit Bitcoin, durch Berechnungen und Verifizierungsarbeiten korrekt in der Blockchain erfasst werden. Dieser Berechnungs- und Überprüfungsprozess wird als "Mining" bezeichnet, und die Ausführenden werden "Miner" genannt. PoW ist der Prozess, bei dem zwischen den Minern durch Mining eine Einigung über die Richtigkeit der Daten erzielt wird.

?4: Das Konzept "Play-to-Earn" beschreibt Spiele, bei denen ein Verdienst durch die Integration von Blockchain-Technologie in Krypto-Assets ermöglicht wird.

¦Über Coincheck

Coincheck, Inc. betreibt eine Plattform für den Handel von Krypto-Assets, die seit vier Jahren in Folge die Nummer 1 bei den Anwendungs-Downloads in dieser Kategorie ist.* Coincheck hat sich zum Ziel gesetzt, den Handel mit neuen Werten zu vereinfachen. Auf der Grundlage modernster Technologie und höchster Sicherheit soll der beste Service geschaffen werden, durch den sich die Anwender dem "Handel mit neuen Werten" mittels Krypto-Assets und der Blockchain-Technologie näher fühlen können.

*Geltungsbereich: Inländische Börsenplattformen für Krypto-Assets Zeitraum: 01/2019?12/2022 Daten von App Tweak

Name des Unternehmens: Coincheck, Inc.

Hauptsitz: Tokyo, Shibuya City, Maruyamacho, 3-6, 12F E. Space Tower

Gegründet: 28.08.2012

Geschäftsführer: Satoshi Hasuo

Registrierung des Börsengeschäfts für Krypto-Assets: Kanto Local Finance Bureau No. 00014

Website von Coincheck, Inc.: https://corporate.coincheck.com/

¦Über Brilliantcrypto, Inc.

Brilliantcrypto wurde im November 2022 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von COLOPL, Inc. gegründet, um GameFi-Projekte mit der Blockchain-Technologie durchzuführen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, sich den Herausforderungen des Blockchain-Gaming zu stellen und Spiele zu entwickeln, die wirklich begeistern und sich von anderen abheben. Mithilfe der Blockchain-Technologie und dem umfangreichen Wissen, das die COLOPL Group seit vielen Jahren bei der Entwicklung von Videospielen gesammelt hat, werden wir neue Werte auf globaler Ebene schaffen.

Name des Unternehmens: Brilliantcrypto, Inc.

Hauptsitz: Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F 6F Midtown East

Gegründet: 09.11.2022

Geschäftsführer: Naruatsu Baba

Website von Brilliantcrypto, Inc.: https://brypto.net

