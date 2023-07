Der Genfer Bankensoftware-Hersteller hat im zweiten Quartal 2023 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gehalten und den Gewinn moderat gesteigert.Genf - Temenos hat im zweiten Quartal 2023 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gehalten und den Gewinn moderat gesteigert. Gleichzeitig bekräftigte der Bankensoftwarespezialist die Ziele für das Gesamtjahr. In den Monaten von April bis Juni erreichte der Umsatz 239,0 Millionen US-Dollar, was im Rahmen des Vorjahreswertes von 238,1 Millionen liegt, wie Temenos am Donnerstagabend mitteilte.

