Die Zahlen von Netflix waren mit Spannung erwartet worden, da der Platzhirsch die Erwartung an die Branche für das 2. Halbjahr setzt. Und der Ausblick war gut, aber nicht gut genug, was die Anleger mit Gewinnmitnahmen quittierten.Die Netflix (US64110L1061) Aktien erreichten am Mittwoch vor der Berichterstattung im Hoch noch einen Kurs von 483,28 US-Dollar. Nahezu eine Verdreifachung zu den Kursen, die im vergangenen Jahr im 2. Quartal erreicht wurden, nachdem die Wall Street überkritisch auf die Entwicklung der Abonnentenzahlen bei Netflix reagiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...