Die Aktie von Netflix hat am Donnerstag mit deutlichen Verlusten von rund acht Prozent auf die Q2-Zahlen am Vorabend reagiert. Anleger störten sich dabei vor allem am schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatz pro Nutzer (ARPU). Viele Analysten bewerten die Lage indes weniger dramatisch - und raten weiterhin zum Kauf der Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...