Schon am Donnerstag hat die EU-Kommission hat den Weg frei für ein Klimaschutz-Projekt der in der deutschen Stahlindustrie frei gemacht: Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen dürfen Thyssenkrupp beim Aufbau einer klimafreundlicheren Grünstahl-Produktion in Duisburg mit insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro unterstützen.Deutschlands größter Stahlkocher will dort einen klassischen Hochofen, der viel klimaschädliches Kohlendioxid produziert, durch eine sogenannte Direktreduktionsanlage ersetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...