Am 25. Juli gewährt Luxusriese LVMH Einblick in seine Bücher. Für Anleger lohnt der Blick allerdings schon ein paar Tage vorher, denn: Luxusaktien sind aktuell beliebter denn je. Ob Richemont, Kering oder die Aktie des Weltmarktführers aus Paris - das Geschäft mit Luxushandtaschen, -kleidung oder Schmuck boomt. Der Umsatz der Luxusindustrie soll in den nächsten Jahren weiter wachsen So rechnen Analysten für das zweite Quartal bei LVMH aktuell mit einem Gewinnplus von 7,91 Milliarden Euro - eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...