Hungaroring - Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Ungarn aus der Pole. Der Pilot aus dem Team von Mercedes sicherte sich am Samstag den ersten Startplatz auf dem Hungaroring vor Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) und Oscar Piastri (McLaren).



Nach dem Großen Preis von Großbritannien führt Max Verstappen in der Fahrerwertung mit 99 Punkten vor Sergio Pérez und mit 118 Punkten vor Fernando Alonso. In der Konstrukteurswertung führt Red Bull Racing mit 208 Punkten vor Mercedes und mit 230 Punkten vor Aston Martin.

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken