Wer an der Börse erfolgreich sein will, muss einfach die sich ergebenden Chancen nutzen und vielfach gehört auch etwas Mut dazu, um starke Gewinne abzuräumen. Die RuMaS Gewinn-Strategie basiert u.a. darauf, dass wir Chancen erkennen und diese nutzen und mit zielgerichteten Einstiegskursen versuchen wir das Risiko möglichst gering zu halten. Bei Varta hatten wir den Einstieg am 04. Juni in den sonntäglich erscheinenden Trading-Tipps vorgeschlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...